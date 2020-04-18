Bisikletine hoparlör taktıran muhtar sokak sokak "evde kal" diyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bisikletine ses sistemi taktıran mahalle muhtarı, sokak sokak dolaşarak mikrofonla "evde kal" anonsu yapıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bisikletine ses sistemi taktıran mahalle muhtarı, sokak sokak dolaşarak mikrofonla "evde kal" anonsu yapıyor.

Süleymaniye Mahallesi muhtarı Halim Yiğit, kendisine ait bisikletin üzerine ses sistemi monte ettirdi.

Bu bisikletle mahalledeki sokakları dolaşan Yiğit, vatandaşlara koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalmaları uyarılarında bulunuyor.

Yiğit bir sokakta yaptığı anonsta mahalle halkına şöyle seslendi:

"Devletimiz dimdik ayakta. Bakanımız, baş doktorumuzu dinleyiniz. Sağlığınız için hastanede, yoğun bakımda kalmaktansa evinizde kalınız, huzur bulunuz. İnegöl belediye başkanlığımız maske hususunda faaliyete geçmiştir. Her gün bütün İnegöl'deki muhtarlıklardan öğleden sonra maskelerinizi alabileceğiniz duyurulur. Mahalle halkına saygılarımız sunarım."

Yiğit'i mahallesinde ziyaret eden İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, "Görevlerini en iyi şekilde yaptıkları için muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz hemşehrilerimiz kurallara uyuyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Evde kal İnegöl'üm." diye konuştu.

Kaynak: AA