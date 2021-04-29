BİSİKLETİNE ÇARPTIĞI İÇİN HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU VURUP İNTİHARA KALKIŞTI
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BİSİKLETİNE ÇARPTIĞI İÇİN HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU VURUP İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Abdurrahman K. (62), aracıyla bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusu Hasan S.'yi (67) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

BURSA'da Abdurrahman K. (62), aracıyla bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusu Hasan S.'yi (67) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Abdurrahman K. ve Hasan S., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Samanyolu Sokak'ta meydana geldi. Abdurrahman K., yaklaşık 1 ay önce aracıyla bisikletine çarpan komşusu Hasan S. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdurrahman K., yanındaki ruhsatsız tabancayı çekip, Hasan S.'ye 6 el ateş etti. Abdurrahman K. ardından silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Abdurrahman K. ve Hasan S., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BİSİKLETİNE ÇARPTIĞI İÇİN HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU VURUP İNTİHARA KALKIŞTI
BİSİKLETİNE ÇARPTIĞI İÇİN HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU VURUP İNTİHARA KALKIŞTI
BİSİKLETİNE ÇARPTIĞI İÇİN HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU VURUP İNTİHARA KALKIŞTI
BİSİKLETİNE ÇARPTIĞI İÇİN HUSUMETLİ OLDUĞU KOMŞUSUNU VURUP İNTİHARA KALKIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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