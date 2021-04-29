Bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusunu vurup intihara kalkıştı (2)

KURTARILAMADIBursa'da aracıyla bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusu Abdurrahman K. tarafından tabancayla vurulan Hasan Sağlam, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.