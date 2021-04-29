Bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusunu vurup intihara kalkıştı (2)
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Bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusunu vurup intihara kalkıştı (2)

Bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusunu vurup intihara kalkıştı (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

KURTARILAMADIBursa'da aracıyla bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusu Abdurrahman K. tarafından tabancayla vurulan Hasan Sağlam, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Bursa'da aracıyla bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusu Abdurrahman K. tarafından tabancayla vurulan Hasan Sağlam, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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