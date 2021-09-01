Bisikletin yayaya çarpma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletin yayaya çarpma anı kamerada

Bisikletin yayaya çarpma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bisikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı, yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da bisikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpma anı, yolda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yansıdı. Uzun süre yerinden kıpırdamayan yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Bozan K.'nın (17) kullandığı bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim D.'ye (60) çarptı. Seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde yolun ortasında yere yığılan bisiklet sürücüsü ile yaya, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Bisiklet sürücüsü Bozan K. çevredekilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalkarken, kafasını yere çarptığı belirlenen İbrahim D. yerden kalkamadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, İbrahim D.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki esnaf, kazanın aniden olduğunu belirterek bisiklet sürücüsünün yola çıkan yayaya çarptığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Bisikletin yayaya çarpma anı kamerada
Bisikletin yayaya çarpma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Otomobil şarampole uçtu, anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu
Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü
Cani koca, 7 çocuk annesi eşini su dolu leğende boğarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Gülben Ergen Derya Şensoy
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bisikletin yayaya çarpma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:29:32. #1.15#

title