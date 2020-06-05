Bisikletin otomobile çarpma anı kamerada
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Bisikletin otomobile çarpma anı kamerada

Bisikletin otomobile çarpma anı kamerada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile yandan çarpan bisikletin sürücüsü yaralanırken kaza anı da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

05.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:01

Bisikletin otomobile çarpma anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile yandan çarpan bisikletin sürücüsü yaralanırken kaza anı da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13. Sokak'tan bisikleti ile seyir halinde olan Ali Genç, Ergenekon Caddesi'nden gelen Resul Mertoğlu yönetimindeki 46 LA 300 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen bisiklet sürücüsü Genç, yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sanayi sitesindeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda, bisiklet sürücüsünün, aynı yönde ilerleyen arkasında römork takılı traktörün yanından ana caddeye çıkışı görülüyor.

Bisikletin otomobile çarpma anı kamerada

Kaynak: İHA

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