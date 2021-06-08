Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı
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Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı

Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesinde bulunan bir sitede meydana gelen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sitenin bahçesine giren kapüşonlu hırsız, kilitli bisikletin zincirini saniyeler içerisinde kırarak kapalı kapıya doğru yöneldi. Sitenin kapalı olan kapısını da açan hırsız bisiklete binerek hızla gözden kayboldu. Sabah kalktıklarında durumu fark eden bisiklet sahipleri polise ihbarda bulundu. Ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı
Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı
Bisikleti saniyeler içinde böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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