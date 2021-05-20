Bisikleti ile yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarptı
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Bisikleti ile yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarptı

Bisikleti ile yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesine yaya geçidinden bisikleti ile geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesine yaya geçidinden bisikleti ile geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki A.K'ye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DZH 386 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrasında bisikletinden düşen adam yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Bisikleti ile yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarptı
Bisikleti ile yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarptı
Bisikleti ile yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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