Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı
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Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı 9'uncu sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kazada acı detay: Babası çocuğunu bisiklet konusunda bir gün öncesinde uyarmış Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 karayolunda bisikleti ile okula giden 9'uncu...

Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı

9'uncu sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kazada acı detay: Babası çocuğunu bisiklet konusunda bir gün öncesinde uyarmış

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 karayolunda bisikleti ile okula giden 9'uncu sınıf öğrencisine polis aracı çarptı. Kazada yaralanan 14 yaşındaki Furkan Murat Göktürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Erenler ilçesi D-650 Karasu yolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Dilmen Lisesi'nde okula başlayan 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Furkan Murat Göktürk bisikleti ile okuluna gitmek üzere yola çıktı. TOPÇA Katlı Kavşağı ile Karasu Yolu Caddesinin birleşiminde 14 yaşındaki Göktürk'e, göreve giden polis aracı çarptı. Kaza sonrasında ilk müdahalesi polis aracındaki memurlar tarafından yapılan yaralı çocuk için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Göktürk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Furkan Murat Göktürk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane bahçesinde Çevik Kuvvet Ekipleri önlem aldı.

Meydana gelen kazada sürücü polis memurunun gözaltına alınırken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kazada acı bir detay da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Göktürk'ün, babası tarafından bir gün önce bisiklet konusunda daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunduğu da öğrenildi.

Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı
Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı
Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı
Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine polis aracı çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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