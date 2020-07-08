Bisikleti ile baza taşıyan genç kamerada
Zeytinburnu'nda kimliği bilinmeyen genç bir kişi bisikleti ile demir profil üzerinde baza taşıdı.
08.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:33
Zeytinburnu'nda kimliği bilinmeyen genç bir kişi bisikleti ile demir profil üzerinde baza taşıdı. Görenleri şaşırtan görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu Semiha Şakir Caddesi üzerinde kimliği bilinmeyen 20-25 yaşlarında bir kişi, bisikleti ile demir profil üzerinde baza taşıdı. Baza taşıyan genç, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görenleri şaşkına çeviren o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA