Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi
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Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Yaşam

Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi Adana'da babasının bisikletini çaldıran ve gözyaşları döken Sinan'a bisiklet hediye edildi Sinan Duygucu: "Allah razı olsun tüm Türkiye sesimi duyup yardım etti" Adana'da babasının bisikletini çaldıran ve gözyaşları dökerek Türkiye'nin gündemine...

Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi

Adana'da babasının bisikletini çaldıran ve gözyaşları döken Sinan'a bisiklet hediye edildi

Sinan Duygucu: "Allah razı olsun tüm Türkiye sesimi duyup yardım etti"

ADANA - Adana'da babasının bisikletini çaldıran ve gözyaşları dökerek Türkiye'nin gündemine oturan Sinan'a bisiklet hediye edildi.

9 Temmuz Cuma günü merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Sinan Duygucu, öğle saatlerinde babası Ali Duygucu'ya ait bisikletle markete gitti. Bisikleti marketin girişinde kilitlemeden bırakan Duygucu, markete girdiği sırada ise kimliği belirsiz bir kişi bisikleti alarak kaçtı. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Marketten çıkınca bisikleti göremeyen Sinan, ailesine haber verdi. Polise giden Sinan ve ailesi şikayetçi oldu. Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi. İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından Sinan'a tüm Türkiye destek oldu. Hayırseverler Sinan'a ve ailesine hem maddi hem de manevi yardımda bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'de Sinan'ın gözyaşlarına kayıtsız kalmayarak bisiklet gönderdi. Belediye görevlileri Sinan'ın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki evine giderek bisikleti teslim etti.

Bisikletine kavuştuğu için mutlu olan Sinan Duygucu, "Herkese çok teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyorum, sesimi duyurdunuz. Bana hediye edilen bisikletlerin birini kendim kullanacağım diğer ikisini de babam ve abime vereceğim. Allah razı olsun tüm Türkiye sesimi duyup yardım etti" diye konuştu.

Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi
Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi
Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi
Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi
Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi
Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi
Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi
Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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