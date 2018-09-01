Bisikleti Böyle Çaldı

İSTANBUL DHA - PENDİK'de bir kişinin apartmandan bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 28 Ağustos'ta Pendik Şeyhi Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık şüphelisinin bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin rahat tavırlar sergileyerek binaya girdiği, bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.