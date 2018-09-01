Bisikleti Böyle Çaldı

Bisikleti Böyle Çaldı

Haber: İSTANBUL DHAPendik'de bir kişinin apartmandan bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikleti Böyle Çaldı

Haber:  İSTANBUL DHA

Pendik'de bir kişinin apartmandan bisikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 28 Ağustos'ta Pendik  Şeyhi Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Hırsızlık şüphelisinin bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin rahat tavırlar sergileyerek binaya girdiği, bisikleti alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin apartmana girmesi

Bisikleti alması

Uzaklaşması

Genel ve detaylar

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