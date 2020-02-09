Bisiklete vurmamak için otobüs durağına çarptı
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Bisiklete vurmamak için otobüs durağına çarptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi bisikletli kişi vurmamak için manevra yapınca otobüs durağına çarptı.

09.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:49
Bisiklete vurmamak için otobüs durağına çarptı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde bir kişi bisikletli kişi vurmamak için manevra yapınca otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen yolcu ile bisikletli yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Sandıklı ilçesi Şirinevler Mahallesi Yunusemre Bulvarı'nda meydana geldi. Şükrü U. idaresindeki 34 JZ 4092 plakalı otomobil sürücüsü kavşakta çıkan bisikletli İrfan G.'ye çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak otobüs durağına ve bir evin istinat duvarına çarptı.


Çarpmanın etkisiyle evin bahçe istinat duvarı devrilirken durakta araç bekleyen Dilek Eroğan ve bisiklet sürücüsü İrfan G. yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Sandıklı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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