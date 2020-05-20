Bisikletçileri sevindiren izin
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Bisikletçileri sevindiren izin

Bisikletçileri sevindiren izinERZURUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez 13 Mayıs'ta 4 saatlik izin yapan çocuklar ikinci kez çıktıkları sokakta bisiklet tamircileri önünde uzun kuyruk oluşturdu.

20.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:02

Bisikletçileri sevindiren izin

ERZURUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez 13 Mayıs'ta 4 saatlik izin yapan çocuklar ikinci kez çıktıkları sokakta bisiklet tamircileri önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün 0-14 yaş grubuna 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Erzurum'da çocuklar, saat 11.00'de başlayan izinle birlikte kış boyunca depolarda sakladıkları bisikletleriyle tamircilerin önünde kuyruk oluşturdu. Kış boyunca binemedikleri bisikletlerin tamirini yaptıran çocuklar, ardından cadde ve sokaklarda iznin keyfini çıkardı. İlk olarak 13 Mayıs günü 4 saatlik izinle sokağa çıkan çocuklardan Ömer Miraç Erdoğan, tamir ettirdiği bisikletini süreceğini belirtirken, Abdulbaki Geçten ise kış boyunca depolarda kalan bisikletlerini tamir ettirerek gezeceklerini söyledi.

Merkez Yakutiye İlçesi Terminal Mahallesi'nde bisiklet tamiri yapan Metin Karıksız, 4 saatlik izinle birlikte hem çocukların hem de kendilerinin yüzünü güldüğünü ifade etti. Koronavirüs salgını sebebiyle iş yapamadıklarını belirten Karıksız, "Ödenecek çekimiz senedimiz var. Bitsin artık bu virüs salgını, işlerimiz başlasın. Sabahtan beri 20-25 çocuğun bisikletini tamir ettik. Satışlarımız da oldu. Yüzümüz biraz olsun gülüyor" dedi.

Bisikletçileri sevindiren izin

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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