Bisikletçilerden Bakan Akdağ'a Ziyaret

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "15 Temmuz'u unutursak, başta şehitlerimize ve onların ailelerine, sonra da gazilerimiz ile ailelerine büyük haksızlık yapmış oluruz. Onların cesaretleri, kahramanlıkları ve canlarını feda ederek yaptıkları olmasaydı, bugün Türkiye Allah korusun Suriye'ye dönmüştü" dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu"na katılan bisikletçiler ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Akdağ, bu projenin bir ana bir de yan maksadının bulunduğunu belirtti.



Ana maksadın şehitlerin hatırasını yaşamak ve yaşatmak olduğunu vurgulan Akdağ, "15 Temmuz'u unutursak, başta şehitlerimize ve onların ailelerine, sonra da gazilerimiz ile ailelerine büyük haksızlık yapmış oluruz. Onların cesaretleri, kahramanlıkları ve canlarını feda ederek yaptıkları olmasaydı, bugün Türkiye Allah korusun Suriye'ye dönmüştü. Onun için biz, 15 Temmuz'ları hep hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bu projenin diğer maksadı ise toplamda bin 565 kilometrelik bir yolu, tamamen amatör ve belli bir yaşa gelmiş olan insanların bisikletle geçebileceğini göstermek. Böyle uzun bir yolu, ulvi bir maksatla katetmeye başladığınız için size çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından bisikletçiler, Akdağ'a üzerinde 249 şehidin adının yer aldığı forma hediye etti.



(Caner Ünver /İHA)