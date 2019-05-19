Bisikletçiler Türkiye'yi Dolaştırdıkları Bayrağı Zeybek Eşliğinde Teslim Etti

SAMSUN (İHA) – Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri, Türk bayrağını Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı şehirlerde bisikletle gezdirdikten sonra zeybek eşliğinde Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim ettiler.

Samsun'da 19 Mayıs coşkusu sabahın erken saatlerinde başladı. Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağının karaya çıkartılmasının ardından etkinlikler ara vermeden devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye'nin birçok ilinden getirilen Türk bayrakları Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim edildi. Samsun İlkadım'dan başlayarak Havza, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Ankara eski Meclis salonuna kadar pedal çeviren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri de 19 Mayıs'ta geldikleri Samsun'da Türk bayrağını Vali Kaymak'a teslim ettiler. Bayrağı teslim etmeden önce zeybek oynayan bisikletçiler ayakta alkışlandı. Dernek Başkanı Tanju Subaşı, Türk bayrağını gururlu bir şekilde taşıdıklarını söyledi. Vali Kaymak, bayrağı teslim aldıktan sonra bisikletçilere teşekkür etti.

TSK Mehteran Birliği'nden muhteşem gösteri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği de kutlamalarda muhteşem bir gösteri sundu. Seslendirdiği marşlarla kalabalığı coşturan mehter takımı büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteriler, diğer etkinliklerle devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA