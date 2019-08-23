Bisikletçiler turizm ve sporu birlikte yaşayacak

23.08.2019 09:13

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk kez düzenlenecek olan 'Türkiye Şampiyonası 3.Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmaları' Adıyaman'ın ev sahipliğinde 24-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştireceği Türkiye Şampiyonası 3.Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmalarına Türkiye geneli 30 ilden 450 sporcunun katılması bekleniyor.



Gençlik ve spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'ın yine büyük bir organizasyon ile Türkiye Bisiklet Şampiyonluğuna ev sahipliği yapacağını söyledi.



Adıyaman'da ilk kez düzenlenecek olan bisiklet yarışlarının büyük bir ilgi gördüğünü belirten İl Müdürü Fikret Keleş, "İlimizde bisiklet sporuna ilgi her geçen gün biraz daha artıyor ve çok başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Elde ettiğimiz başarılar sayesinde ilimizde büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu şampiyona aynı zamanda Adıyaman'ın tanıtımı için de önem taşımaktadır. Yarışların tarihi Perre Antik Kentinden başlaması bu spora ilgi duyanlar ve halkımız ayrıca Kommagene Dönemine ait Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia ile eğer isterlerse Nemrut Dağı ören yerini de görebilme imkanı bulacaklardır. Böylece spor, turizm ve şampiyona bir arada ilimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır.Yarışlar süresince 30 farklı ilden 450 sporcuyu ilimizde misafir etmek için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık ve misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.



Gençler ve Yıldızlar A-B kategorisinde yapılacak olan 1. gün yarışlarında 3 yarış düzenlenecek. 77, 51 ve 63 kilometrelik yarışlar Perre Antik Kentinden sabah saat: 8.30'da start alarak Grik Kanyonu, Kömür Beldesi, Bölükyayla, Boğazkaya, Cendere Köprüsü, tekrar aynı rota izlenerek Perre Antik Kentte sona erecek. 63 kilometrelik parkur ise Yıldız A kategorisinde yine Perre Antik Kentinden 17.30'da Start alarak Çemberlitaş, Bogazözü, Hasancık, İncebag Köyü Kızılcapınar Köyü, sitilce stadyum eski Kahta Caddesi köy hizmetleri kavşağı 3 çevre yolu kavşağı ile devam edip, Malatya yolunda sona erecek.



Perre Antik Kentinde başlayacak olan Gençler ve Yıldızlar A-B kategorisinde devam edecek olan 1. gün yarışlarında ise 200 kilometrelik parkur tamamlandıktan sonra Karaali Dolmuş Durağında başlayarak Altınşehir, Bagpınar Kavsağı, Güzelyurt Köyü ve Hasankendir köyü güzergahlarında gösteri yarışları ve yapılacak olan ödül töreni ile 25 Ağustos Pazar günü Saat: 12.30'da Altınşehir Mahallesi Karaali Minibüs Durağı önünde sona erecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA