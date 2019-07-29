Bisikletçiler İTÜ'DE pedalladı

Yarışçılar 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü İTÜ Ayazağa Kampüsünde kıyasıya pedallayarak birincilik için mücadele etti. İlk kez gerçekleşen yarışın anısına ödül töreninde zeytin ağacı dikildi.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap: "Türkiye'nin en yeşil kampüsü İTÜ, yorucu ve bir o kadar da keyifli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu kampüs bisiklet ile daha güzel siz bisikletçilerle daha güzel."

I·TÜ Yol Bisikleti-Kriteryum Yarıs¸ları, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ve İstanbul İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlendi. Üniversiteler arasında bisiklet sporculuğunu yaygınlaştırmak, bisikletçileri kampüs ortamında yarışta buluşturmak ve bisiklet sporuna olan duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Bisiklet yarışında, 17-18 Gençler, 19-35 Elitler, 35-39 Master, 40-49 Master ve 50 ve üstü kategorilerde yarışçılar birincilik için ter döktü.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap yarışa katılan sporculara teşekkürlerini sunarken, İTÜ Bisiklet Kulübü ve Kulüpler Birliği'nin bu konudaki çabalarının değerli olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Kındap, "Türkiye'nin en yeşil kampüsü İTÜ, yorucu ve bir o kadar da keyifli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu kampüs bisiklet ile daha güzel siz bisikletçilerle daha güzel, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın da desteği ve vizyonuyla İTÜ ülkemizin bisiklet kültürüne de katkı sağlıyor" diye konuştu. İTÜ'nün dünya sıralamasında ilk 100 üniversite arasında olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kındap, önümüzdeki yıllarda tekrarlanacak organizasyonlarda tüm kampüsün dahil olacağı etkinlikler yapacaklarının mesajını verdi.

2.6 KİLOMETRELİK PARKURDA EN AZ 10 TUR EN FAZLA 15 TUR ATILDI

Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkililerince sabahın erken saatlerinde sporcuların kayıt ve çip dağıtım işlemleri başladı. Ardından İTÜ Merkezi Derslik Binasında yarışın teknik toplantısı İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ali Rıza Emre ve teknik hakemlerin katılımıyla gerçekleşti. Yarışçılara parkur ve yarış hakkında verilen teknik toplantı sonrası verilen start ile 15 turluk "Elite ve Genç Erkek" klasmanlarının yarışı başladı. 40.2 km'lik zorlu yarış, yüksek hızda ve heyecanlı geçti. Master kategoriler, elite kadın ile genç kadın ve erkek kategoriler parkurda 10 turda yarışı tamamladılar.

YARIŞIN ANISINA ZEYTİN AĞACI DİKİLDİ

Yarışın bitiminde, protokolce katılım gösterilen ödül töreni öncesinde kütüphane önündeki alana İTÜ Bisiklet Kulübü ve Kulüpler Birliği adına bir zeytin ağacı dikildi. Kategorilerde ilk 3'e giren sporculara protokol tarafından madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR VE TAKIMLAR

Genç Erkekler Kategorisi

3. Umut Eser

2. Refikcan Kavakkoru

1. Muhammed Erkan

Elite Erkekler Kategorisi

3. Seyit Süslü

2. Alper Köroğlu

1. Ozan Yavuz

Master 35-39 Erkekler Kategorisi

3. Mehmet Sevil

2. Oğuz Özçelik

1. Ozan Özlem

Master 40-49 Erkekler Kategorisi

3. Murat Başoğlu

2. Güngör Turan

1. Tufan Sağnak

Master 50 ve üstü Erkekler Kategorisi

3. Selim Şenok

2. Osman Şirin

1. Zafer Yalın

Genç Kadınlar Kategorisi

1.Kübra Nur Pınarak

Elite Kadınlar Kategorisi

2. Buse Yücel

1. Düşra öznur

Master 50 ve üstü Kadınlar Kategorisi

1.Meliha Elitaş

Üniversite Ferdi Kategorisi

3. Ömer Kaan Aslan

2. Yusuf Ziya Çakıcı

1. Ömer Volkan Cüran

Büyük Erkekler Takım Kategorisi

3. Dolunay Bisiklet Spor Kulübü

2. İTÜ Bisiklet Takımı

1. Dost Bisikletler Spor Kulübü

Üniversite Takımlar Kategorisi

1.İTÜ Bisiklet Takımı

Genç Erkekler Takım Kategorisi

3. Avcılar Anka Bisiklet Kulübü Derneği

2. Dost Bisikletler Spor Kulübü

1. Tekirdağ Atletik Spor Kulübü

Kaynak: Bültenler