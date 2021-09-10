Bisikletçiler iklim için pedal çevirdi

Giresun'da, Bahçeşehir Koleji Uluslararası Giresun-Piraziz MTB Kupası "İklim İçin Pedal Çevir" temasıyla gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Kolejince Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Piraziz ilçesinde düzenlenen yarışmada 200 dağ bisikleti sporcusu Piraziz 528 Bisiklet Parkuru'nda 10 farklı kategoride mücadele etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara Şeyhli Mahallesi'nde düzenlenen törende madalya, kupa ve para ödülleri verildi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, ödül töreni öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dağ bisikletçilerinin zorlu parkurlarda iklim için pedal çevirdiğini söyledi.

Bahçeşehir Koleji olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Dağ, "Çünkü biz eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve Türkiye'nin her noktasına nitelikli eğitimi ulaştırmaya çalışan bir kurumuz ve eğitimle ülkemizin gelişimi, kalkınması için de, sürdürülebilir kalkınma için de çaba gösteriyoruz." dedi.

Dağ, böyle bir çabanın sadece akademik süreçlerin doğru yürütülmesiyle yeterli olmayacağına dikkati çekerek, "Öğrencilerimizi, gençlerimizi, Türkiye'nin tüm gençlerini hem akademik anlamda bilimle buluşturmak, hem de sanatla sporla bu farkındalığı oluşturmak ve bu sürecin içerisine dahil etmekle mümkün. Bu organizasyon da tam olarak bunu hedefliyor." diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji olarak sporu profesyonel anlamda da desteklediklerinin altını çizen Dağ, "Biz şu an bir profesyonel basketbol ekibine sahibiz, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı bu sene de ülkemizi FIBA Euro Cup'ta temsil ediyor. İnşallah ülkemize kupayı da getirecekler. Bu çok kıymetli. Çünkü çocuklarımızı, gençlerimizi, okul öncesinden itibaren sporla buluşturmak, bu ruhu, bu farkındalığı kazandırmak ileriki yaşamlarında da bu sürecin devam etmesi için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Özlem Dağ, sürdürülebilirliğe dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun için de en temel şey doğanın sürdürülebilirliği. Biz bu sene müfredatımıza iklim değişikliği modülünü dahil ettik ve öğrencilerimize ilk dersi kurucumuz sayın Enver Yücel'den aldılar. Doğa olmazsa, doğa sürdürülemezse geleceğimiz de sürdürülemez, bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele etmek için çoklularımız, okul öncesi sıralarından başlayarak hem farkındalık düzeyinde hem de bu sorunları çözmek için bilge ve beceri düzeyinde yetkinlikler kazanıyorlar. Bu organizasyonda bu iki önemli konuyu yani sporu ve sürdürülebilir doğayı, iklim değişikliğini gündemine alıyor ve iklim değişikliğine karşı mücadele için pedal çeviriyor sporcularımız ve Giresun gibi muhteşem bir doğada buna ev sahipliği yapıyor."

Dağ, kendilerine önderlik eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve ev sahipliği yapan Piraziz Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ödül törenine Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Piraziz Kaymakamı Furkan Başer, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve sporcular katıldı.