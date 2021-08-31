BİSİKLET YOLUNUN ASFALTI DÖKÜLDÜ
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BİSİKLET YOLUNUN ASFALTI DÖKÜLDÜ

BİSİKLET YOLUNUN ASFALTI DÖKÜLDÜ
Habermetre - Haberler | Toplum

BİSİKLET YOLUNUN ASFALTI DÖKÜLDÜ Düzce Belediyesi Kent Estetiği Projesi etap etap ilerken geçtiğimiz gün 49 ağaç dikilen bölgede bisiklet yolunun asfaltı döküldü.

BİSİKLET YOLUNUN ASFALTI DÖKÜLDÜ Düzce Belediyesi Kent Estetiği Projesi etap etap ilerken geçtiğimiz gün 49 ağaç dikilen bölgede bisiklet yolunun asfaltı döküldü. Bisiklet yolunun dünya standartlarına göre işaretlemeleri yapılacak.

Düzce'nin en önemli noktalarından olan Cedidiye ile Milet bahçesini bütünleştirecek olan Kent estetiği projesinde her geçen gün yeni bir etap tamamlanıyor. Valilik önünden Yapı Kredi Bankası önüne kadar olan bölümde gerçekleştirilen ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarının ardından bisiklet yolu için de asfalt dökümü yapıldı. Bisiklet yolunun asfaltlanmasının ardından Düzce Belediyesine bağlı ekipler, dünya standartları ölçüsünde bisiklet yolu işaretleme ve kabartmalarını yapacak. Plan ve programa göre hareket eden ekipler, ardından diğer bölümlere geçecek.

HAVUZ KENARINA MEVSİMLİK ÇİÇEKLER DİKİLECEK

Düzce Belediyesi Valilik önündeki havuzu da revize ettikten sonra etrafını mevsimlik çiçeklerle donatacak. Rengarenk çiçeklerin dikilmesi için toprak seren ekipler, daha sonra çiçeklerin ekimini yapacak.

Kaynak: Habermetre

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