Bisiklet Yolundaki Dubalar Sürücüler Tarafından Tahrip Edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı Bisiklet Yolu projesinde, bisiklet kullanıcılarının can güvenliğini korumak için güzergah boyunca yerleştirilen dubalar tahrip edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı Bisiklet Yolu projesinde, bisiklet kullanıcılarının can güvenliğini korumak için güzergah boyunca yerleştirilen dubalar tahrip edildi. Bisiklet yolunu araç yolundan ayırmak için konulan dubaların araç sürücüleri tarafından tahrip edilmesi ile can güvenliği hiçe sayılırken, dubaların zarar görmesi bisiklet kullanıcılarını tedirgin etti.

"Bu yapılan tahribat, bisiklet yolunu kullananların güvenliğini tehlikeye atıyor"

Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan olayla ilgili konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda görevli Oğuz Kaan Turgut, "Bisiklet yollarımızı taşıt trafiğinden ayırmak için, aynı zamanda bisiklet kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayabilmek için fiziki bir engel oluşturduk. Bu fiziki engelimiz de delinatörlerimiz. Bu fiziki engeller ve emniyet mesafeleri tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yönetmeliklere uygun olarak yapıldı. Ne yazık ki bu yaptığımız fiziki engeller montajı bittikten sonra deforme edildi" dedi.

Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Turgut, "Bu yapılan tahribat bisiklet yolunu kullananların güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Amacımız burada Belediye Başkanımızın önderliğinde Mersin'i bir bisiklet cenneti haline getirmek. Bizler de bu konuda Mersin halkından yardım istiyoruz yapılan imalatlarımızın uzun süreli olması için. Mersin'de bir bisiklet kültürünü oluşturabilmek için de gerekli çalışmaları ivedilikle yapıyoruz. Bu konuda da tüm illere öncü olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı Elif İrem Uçar da bisiklet yolunu kullanan vatandaşlar arasında bulunuyor. 22 aylık oğlu ile bisiklet sürmekten keyif aldıklarını belirten ve tahribat karşısında oldukça üzüldüğünü kaydeden Uçar, "Belediye çalışanıyım, aynı zamanda bir anneyim. 22 aylık bir oğlum var. Onunla beraber bisiklet sürmekten keyif duyuyoruz. Bu yeni yapılan bisiklet yolu, taşıt trafiğinden ayrı, bölünmüş bir yol olduğu için daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Biz de bu güzergahta bisiklet sürerken bazı imalatların harap edilmiş, yıpratılmış olduğunu gördük. Arabayla üzerinden geçiyorlar bu gerçekten çok üzücü. Bu bizlerin güvenliği için yapıldı. O yüzden halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bunlar yeni yapılan imalatlar. Bunların uzun ömürlü olması için korumamız lazım, özenli davranmamız lazım" dedi.

Yayın Tarihi: 24. 7. 2021 08: 50: 00

Kaynak: Habermetre