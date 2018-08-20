Bisiklet Yolu ve Çevresindeki Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Bisiklet Yolu ve çevresinin yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in talimatı doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Bisiklet Yolu ve çevresinin yenilenmesi çalışmalarında bugüne kadar 2 kilometrelik alanda çalışmalar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında Bisiklet yolunun genel bir bakımı yapılarak boyanırken, çevre düzenlemeleri kapsamında 3 bin Gül fidanı, 5 bin Ardıç, Güzellik Çalısı Yayılıcı Hanım Eli, Berberis ve çeşitli Taflan türlerinin ekimi gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı'nın ardından Bisiklet Yolunun yenilenmesi çalışmaları İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası girişine kadar olan yaklaşık 300 metrelik bir alanda devam edecek.

Avanos yolunda planlanan Bisiklet Yolunun yenilenmesi çalışmaları İl Özel İdaresi hizmet binasının bitimine kadar devam edecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından daha sonra Ürgüp Yolu üzerinde bisiklet yolunun da yapımını bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete kazandırılması hedefleniyor. - NEVŞEHİR