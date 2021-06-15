Bisiklet yolu farkındalığı için İstanbul'dan Gürcistan'a pedal çeviriyor
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Bisiklet yolu farkındalığı için İstanbul'dan Gürcistan'a pedal çeviriyor

Bisiklet yolu farkındalığı için İstanbul'dan Gürcistan'a pedal çeviriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'dan yola çıkan Adem Ekşioğlu (56) şehirler arası bisiklet yolu yapılması konusunda farkındalık oluşturmak için bin 500 kilometre pedal çevirerek Gürcistan'a ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul'dan yola çıkan Adem Ekşioğlu (56) şehirler arası bisiklet yolu yapılması konusunda farkındalık oluşturmak için bin 500 kilometre pedal çevirerek Gürcistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Sakarya'da yaşayan ve kendisine ait inşaat firmasından emekli olan Adem Ekşioğlu (56), küçük yaşlarından itibaren hayalini kurduğu bisiklet yolculuğunu şirketini ailesine bıraktıktan sonra gerçekleştirdi. Şehirler arası yollarda bisiklet yolu bulunmaması sebebiyle farkındalık da oluşturmak isteyen Ekşioğlu, 3 gün önce İstanbul'dan başlattığı yolculuğunda Bolu'ya ulaştı. Ekşioğlu, bisikletinde taşıdığı çadır ve ekipmanlarla bin 500 kilometrelik yolu katederek önce memleketi Rize'ye, daha sonra Gürcistan'a kadar gitmeyi hedefliyor.

"Bisiklet kullanmayı teşvik edelim"

Bisiklet kullanımının araba sayısını azaltacağını ve teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Ekşioğlu, "Bisiklet kullanmak çok küçük yaştan beri arzuladığım bir şeydi. İnşaat şirketimden emekli oldum. İş yerini yeğenlerime bıraktım. Spor yapmaya devam ediyorum. Çeşitli kulüplere katıldım. İstanbul'dan yola çıktım. Gürcistan'a doğru gidiyorum. Amacım farkındalık oluşturmak. Bisiklet yolunun olmayışını devlet yetkililerine duyurmaya çalışıyorum. Şehirler arası yollarda bisiklet yolu olursa bu kadar çok araba olmaz. Araba sayısı azalır. Küçük yaştan beri arabayı hiç sevmedim. Bisikleti, yürümeyi çok seviyorum. Ama bana yol yok. Kamyonlarla yan yana gidiyorum. Tehlikeli oluyor. Yetkililer duysun istiyorum. Bisiklet kullanmayı teşvik edelim" dedi. - BOLU

Bisiklet yolu farkındalığı için İstanbul'dan Gürcistan'a pedal çeviriyor
Bisiklet yolu farkındalığı için İstanbul'dan Gürcistan'a pedal çeviriyor
Bisiklet yolu farkındalığı için İstanbul'dan Gürcistan'a pedal çeviriyor
Bisiklet yolu farkındalığı için İstanbul'dan Gürcistan'a pedal çeviriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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