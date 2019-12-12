Bisiklet yolları yeni imar planlarında zorunlu hale getirildi

12.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:04

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bisiklet yollarının Avrupa Birliği (AB) standartlarında olması ve artırılması için yeni yönetmelik hazırladı. Yayınlanan yönetmelikle yeni imar planlarında ve kapsamlı plan revizyonlarında bisiklet yolu ayrılması zorunlu olacak.



Bakanlık tarafından bisiklet yollarının AB standartlarında olması ve bisiklet yolu sayısının ülke genelinde arttırılması için hazırlanan Bisiklet Yolları Yönetmeliği, 12/12/2019 tarih ve 30976 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek bisiklet yolları yapılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Ayrıca yeni yönetmelik şehir içinde yapılacak bisiklet yolları ile birlikte şehir dışı ve rekreasyon alanlarında yapılacak bisiklet yollarını da kapsıyor.



Yeni yönetmelikle şehir içinde trafik hızına bağlı olarak paylaşımlı bisiklet yolları, bisiklet şeritleri ve ayrılmış bisiklet yollarının yapılmasının önü açıldı. Millet bahçesi, park ve rekreasyon alanlarında doğayla uyumlu su geçirimli zemin malzemesinden bisiklet parkurları yapılacak. Bisiklet köprüleri ve kırsal bisiklet bantları yapılacak. Şehir dışında yerleşimler arasında kırsal bisiklet bantları ve bisiklet patikaları inşa edilecek. Bisiklet köprü ve tünelleri yapılarak, yol sürekliliği sağlanacak. Yaya ve taşıt trafiğine kapalı bisiklet otobanları yapılarak, bisiklet turizmi arttırılacak. Şehir içinde özellikle toplu ulaşım duraklarının yakın çevresinde bisiklet park istasyonları kurulacak. Ayrıca bisiklet yollarının üzerine güneş enerji panelleri yerleştirilecek. Böylece yollar çevreci uygulamalar ile aydınlatılmış olacak.



Yeni yönetmelikle metro ve trenlere bisikletle erişimin sağlanması, bisiklet kompartımanlarının ve otobüslerde bisiklet taşıma aparatlarının yaygınlaştırılması sağlanacak. İşaretleme ve sinyalizasyon gibi emniyet arttırıcı uygulamalar ile bisiklet yollarında kazalar azaltılacak. Yeni yönetmelikle Avrupa Bisiklet Yolları Ağı'na (EuroVelo) Türkiye'nin de entegrasyonu sağlanmış olacak. Yeni yönetmeliğin sağlayacağı yeniliklerle şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve ulusal, uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek toplam 3 bin kilometre bisiklet yolu yapılarak Cumhurbaşkanlığının 2023 hedeflerine ulaşılmış olacak.



"Güvenli Bisiklet Sürüş Teknikleri El Kitabı" yayınlandı



Bakanlık, yeni yönetmelik haricinde bisiklet kullanımına ilişkin "Güvenli Bisiklet Sürüş Teknikleri El Kitabı" ve "Bisiklet Sürerken Nelere Dikkat Etmeli?" el broşürü hazırladı. Bilinçli ve emniyetli bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla hazırlanan kitapçıkta bisiklete binmeden önce dikkat edilecek hususlar, bisiklet sürücüleri için uygun bisiklet ve doğru ekipman seçimi, bisiklet sürerken uyulması gereken kurallar, dikkat edilmesi gereken yol levhaları, trafik sinyalleri ve zemin işaretlemelerine ilişkin hususlara yönelik detaylara yer verildi. "Güvenli Bisiklet Sürüş Teknikleri El Kitabı"na ve "Bisiklet Sürerken Nelere Dikkat Etmeli?" broşürüne dijital olarak https://meslekihizmetler.csb.gov.tr/guvenli-bisiklet-surus-teknikleri-el-kitabi-ve-bisiklet-surerken-nelere-dikkat-etmeli-brosuru-yayinlandi-haber-251308 adresinden erişilebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA