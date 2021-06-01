Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapım Çalışması Devam Ediyor
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Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapım Çalışması Devam Ediyor

Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapım Çalışması Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışması devam ediyor Vali/Belediye Başkan V. Sayın H. Engin Sarıibrahim, Yeşil Kuşak projesi kapsamında Uluçınar Caddesi üzerinde yapımı başlayan bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışması devam ediyor Vali/Belediye Başkan V. Sayın H. Engin Sarıibrahim, Yeşil Kuşak projesi kapsamında Uluçınar Caddesi üzerinde yapımı başlayan bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: Habermetre

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