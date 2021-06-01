Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapım Çalışması Devam Ediyor

Bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışması devam ediyor Vali/Belediye Başkan V. Sayın H. Engin Sarıibrahim, Yeşil Kuşak projesi kapsamında Uluçınar Caddesi üzerinde yapımı başlayan bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.