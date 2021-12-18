BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde bisiklet ve motosiklet hırsızlığından aranan Ö.K., polis tarafından yakalandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde bisiklet ve motosiklet hırsızlığından aranan Ö.K., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramada 32 bisiklet, 8 elektrikli bisiklet ile 4 motosiklet ele geçirildi.

Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çok sayıda motosiklet, elektrikli bisiklet ve bisikletin çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Ö.K. olduğunu belirledi. Ö.K, kullandığı iki ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 32 bisiklet, 8 elektrikli bisiklet, 4 motosiklet, farklı kişiler adına düzenlenmiş 6 kimlik belgesi ve 5 kredi kartı, 20 matkap, çok sayıda anahtar, tornavida, kesme makası, 3 tabanca, 3 av tüfeği, tabanca mermisi ile tüfek kartuşları ele geçirildi. Ö.K.?nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

BİSİKLET VE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

UYUŞTURUCU YOLCULUĞUNDA, 'TACİZ' CİNAYETİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

UYUŞTURUCU YOLCULUĞUNDA, 'TACİZ' CİNAYETİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

 Son dakika haber! 9 yıllık eşi Gülsüm'ü av tüfeğiyle öldürüp, polise teslim oldu

Son dakika haber! 9 yıllık eşi Gülsüm'ü av tüfeğiyle öldürüp, polise teslim oldu

 Kendini bıçaklayan adam 'Birini bıçakladım' diyerek polislerle birlikte kendini aradı

Kendini bıçaklayan adam "Birini bıçakladım" diyerek polislerle birlikte kendini aradı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title