Bisiklet ve motosiklet hırsızı yakalandı
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Bisiklet ve motosiklet hırsızı yakalandı

Gaziantep polisi bisiklet ve motosiklet hırsızı A.S.'yi çalınan bisiklet ile birlikte yakaladı.

15.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:17
Bisiklet ve motosiklet hırsızı yakalandı

polisi bisiklet ve motosiklet hırsızı A.S.'yi çalınan bisiklet ile birlikte yakaladı.


Şahinbey İlçe Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince, İbni Sina Mahallesinde meydana gelen faili meçhul bisiklet ve motosiklet Hırsızlığı şüphelisini A.S. isimli şahısı çalınan bisiklet ile birlikte yakalayarak gerekli işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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