10.10.2019 12:30

Bisiklet ve bebek arabası hırsızı kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de 4 farklı binadan bisiklet ve bebek arabası çalan hırsız önce güvenlik kameralarına ardından da polis ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte bulunan 4 farklı binadan bisiklet ve bebek arabası hırsızlığı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şahsın Ömer İ.olduğu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Ömer İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Ömer İ., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Ömer İ.'nin bir binadan bisiklet ve bebek arabası çaldıktan sonra binadan çıkış anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA