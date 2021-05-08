OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI
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OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de girdikleri apartmandan 2 bisiklet ve 4 çift ayakkabı çalan Ö.A. ve T.C. yakalandı.

OSMANİYE'de girdikleri apartmandan 2 bisiklet ve 4 çift ayakkabı çalan Ö.A. ve T.C. yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan daire sakinleri, kendilerine ait 4 çift ayakkabı ile 2 bisikletin yerlerinde olmadığını fark edince polisi aradı. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 bisiklet ve 4 çift ayakkabıyı çalan iki şüphelinin Ö.A. ve T.C. olduğunu belirledi. Sabah saatlerinde, operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alınan Ö.A. ve T.C. hakkında, 'ikametten hırsızlık' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI
OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI
OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI
OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI
OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI
OSMANİYE'DE AYAKKABI VE BİSİKLET ÇALAN 2 HIRSIZ, KAMERADAN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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