Bisiklet ve ayakkabı çalan 2 çocuğa, '20 yaş altı' cezası EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikler ile yakalanan S.G. (14) ve İ.Ö. (14), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çaldıkları 2 bisiklet, 6 çift ayakkabı ve terlikler ile yakalanan S.G. (14) ve İ.Ö. (14), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuklara, dışarıda oldukları için '20 yaş altı' yasağı nedeniyle 3 bin 180'er lira ceza yazıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak üzerinde devriye görevi yaptıkları sırada, daha önce de 'hırsızlık' suçlarından kaydı bulunan S.G. ve İ.Ö.'nün gidonlarında poşetler asılı 2 bisikleti ellerinde götürdüklerini gördü. Polisin durdurduğu 2 çocuk, bisiklet ve poşetlerde bulunan 6 çift ayakkabı ile terliği, aynı sokakta bulunan apartmandan çaldıklarını söyledi. S.G. ve İ.Ö., gözaltına alınırken, bisikletler ile ayakkabı ve terliklere el koyuldu.S.G. ve İ.Ö., emniyette ifadeleri alınıp, serbest bırakıldı. Çocuklara, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle 3 bin 180'er liralık idari para cezası kesildi. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA