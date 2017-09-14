Bisiklet Üzerine Her Şey Bu Söyleşide

Manisa Büyükşehir Belediyesi, BOSCH Termoteknik Bisiklet Kulübü sponsorluğu ve Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği (MABİD) işbirliği ile Kültür Merkezi Lale Salonu'nda 'Manisa PedalCan'lanıyor' adlı söyleşi programı gerçekleştirildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Müge Kuğu, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şube Müdürü Nedim Zurnacı, Manisa Bisiklet ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, BOSCH Termoteknik Bisiklet Kulübü adına Kredi Operasyon Risk Direktörü Raşit Özkan, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Öncüsü Sema Gür, Bisikletli Ulaşım Platformundan Tanzer Kantık ve Geziniyo.com internet sitesinden Fırat Delan ve çok sayıda Bisiklet gönüllüsü katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şube Müdürü Nedim Zurnacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ve desteklerini esirgemeyeceklerini dile getirdi. Zurnacı, bisiklet sporunun her yaştan insanın kadın ve erkek farkı olmadan yapabildiği, eğlenceli, rekabet değeri yüksek ve oldukça sağlıklı bir spor dalı olduğunu belirtti.

Haftanın En Az Bir Günü Bisiklet

BOSCH Termoteknik Bisiklet Kulübü adına konuşan Raşit Özkan ise, Manisa'da Bisiklet ile ilgilenen herkesten haftanın en az bir günü işe bisiklet ile gidip gelerek çevreye, sağlığa duyarlı bir toplum olma yolunda ilerlemek gerektiğini dile getirdi.

Büyükşehir Bu Yolda Çalışıyor

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Müge Kuğu konuşmasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek başladı. Kuğu, Manisa'da 41 kilometrelik Bisiklet yolunun çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, bu konuda yapılan eleştirilere de açıklama getirdi. Kuğu, Bisiklet Yolunun oluşturulma sürecini ve projeyi hangi şartlara göre hazırladıklarına dair katılımcılara bilgiler verdi.

Daha Sağlıklı Bir Hayat İçin Bisiklet

Manisa Bisiklet ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, Bisiklet sporunu geniş kitlelere yaymak amacıyla, hareket ettiklerini dile getirdi. Gemici, "Bisiklete binmenin yaşı yoktur" sözünden hareketle şehrimizi, yaşadığımız çevreyi egzoz ve karbon gazlarından kurtaracak daha yeşil, daha çevreci, daha temiz bir yaşam alanı, daha sağlıklı ve daha hareketli bir toplum olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine, BOSCH Bisiklet kulübü ve talep ettiğimiz takdirde desteklerini esirgemeyeceğine inandığımız tüm kurumlara bisiklet sporuna verdikleri destek için teşekkür ederiz." dedi. Programda Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Öncüsü Sema Gür, Bisikletli Ulaşım Platformundan Tanzer Kantık ve Geziniyo.com internet sitesinden Fırat Delan, Bisikletin insan hayatına olan faydasından ve sosyal hayata katkılarından bahsettiler. Konuşmaların ardından kokteyl programı gerçekleştirildi. Kokteyl programının devamında, bisiklet kullanıcısı amatör fotoğrafçılardan Sinan Korkmaz, Ekrem Akay ve İsmail Kılık tarafından hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.