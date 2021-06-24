Bisiklet üzeri koltuk!
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Bisiklet üzeri koltuk!

Bisiklet üzeri koltuk!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıyan sürücüyü görenler şaşırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıyan sürücüyü görenler şaşırdı.

Mobilyanın başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı sürücülerin mobilya taşıma yöntemleri tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mesudiye Mahallesinde elektrikli bisiklet sürücüsü, bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı. Tehlikeli anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Bisiklet üzeri koltuk!
Bisiklet üzeri koltuk!
Bisiklet üzeri koltuk!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
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