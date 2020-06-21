Bisiklet tutkunu baba küçük kızını gezdirmek için römork yaptı
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Bisiklet tutkunu baba küçük kızını gezdirmek için römork yaptı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan bisiklet tutkunu Gültekin Çaldemir, 3 yaşındaki kızını bisikletle gezdirebilmek için römork yaptı.

Bisiklet tutkunu baba küçük kızını gezdirmek için römork yaptı
21.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:16

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan bisiklet tutkunu Gültekin Çaldemir, 3 yaşındaki kızını bisikletle gezdirebilmek için römork yaptı.

İlçede zabıta memuru olarak görev yapan Çaldemir, kızı Erva Hilal'i (3) bisikletle gezdirmek için römork satın almak istedi. Araştırma yapan Çaldemir, bisiklet gezi römorku fiyatının pahalı olduğunu öğrenince kendi yapmaya karar verdi.

Evdeki alüminyum parçalarıyla römork yapan Çaldemir, kızıyla ilçede bisiklet turu atıyor.

Çaldemir, bisikleti çok sevdiğini belirterek, "Alüminyum standı römorka dönüştürüp, mama sandalyesini de koltuk olarak değerlendirdim. Römorkun bisikletin arkasında sağa sola hareket etmesi için de bağlantı olarak otomobil rot başı kullandım. Römorkta ayrıca kızımın güvenliği için emniyet kemeri, güneş enerjisini depolayan fosforlu şeritler ile sensörlü arka ışıklandırma mevcut." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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