Bisiklet tutkunları Velimeşe'de buluştu

Velimeşe Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Velimeşe Bisiklet Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediye Başkanlığı'nın katkıları ile düzenlenen şenlikte Trakya'nın çeşitli yerlerinden yüzlerce bisikletçi bir araya gelerek 38 kilometrelik parkurda sürüş gerçekleştirdi.

Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yer alan Yazlık Düğün Salonu'nda düzenlenen plaket töreni ile başlayan etkinliğe Tekirdağ'dan Keşan'a, Çorlu'dan Edirne'ye kadar pek çok yerleşim yerinden bisiklet tutkununun yanı sıra Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene İlçe Tarım Müdürü Mustafa Süleymanoğlu, muhtarlar ve protokol üyeleri de katıldılar.

Törende konuşan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Bizler Ergene'de sporun her alanında güçlüyüz. Trakya'nın en üst liginde futbolda Ergene var. Bunu biz sağladık. Bu noktadan ötürü Ergene Velimeşespor kulübümüzü tebrik ediyorum. Hem Tekirdağ'ın hem Trakya'nın gururu oldular" dedi.

Kaymakam Kızıltoprak ayrıca, "Bölgemizde bir kirlilik var. Bu kirliliğin mücadelesini devlet olarak yapıyoruz. Ama yanı zamanda halkımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Bu noktadan ötürü de bisiklet kullanımının hem madde bağımlılığına hem de çevre kirliliğini azaltma noktasında önemli bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Bu noktadan ötürü de ben herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise, "Ergene Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi sporcunun yanındadır, sporcu dostudur ve sporcunun yanında da olmaya devam ediyor, biliyorsunuz. Bizler bu sene Tekirdağ'ımızı onurla, gururla temsil edeceğiz. Biliyorsunuz Ergene Velimeşespor 2. Lig'e yükseldi. Burada büyük bir başarı var. Bu başarıda emeği olan başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Velimeşe Muhtarımızın geleneksel hale getirdiği bisiklet şenliğine de her zaman destek olduk ve destek olmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere plaketleri verildi. Velimeşe Bisiklet Şenliği'nin 38 kilometrelik etabının startını da Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA