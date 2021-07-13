Bisiklet tutkunları tırmanma yarışında bir araya geldi
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Bisiklet tutkunları tırmanma yarışında bir araya geldi

Bisiklet tutkunları tırmanma yarışında bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bisiklet ve doğa tutkunları 'Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı'nda bir araya geldi.

Bisiklet ve doğa tutkunları 'Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı'nda bir araya geldi. Etkinliğe 326 bisikletçi katıldı.

'Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı' Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Aroma'nın desteğiyle düzenlendi.

"SPORA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK"

Aroma Genel Müdürü Sefer Kılıç konuya ilişkin açıklamasında, "Spora desteğimiz her zaman sürecek. Aroma olarak spora ve gençliğe vermiş olduğumuz destekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Spora desteğimiz 20 yıldır devam ettirmekteyiz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Son dönemde ülkemizde de epeyce yaygınlaşan bisiklet sporuna ilgi bizleri mutlu etmektedir. Bu organizasyonu düzenleyen Kaymakamımıza ve Gürsu Belediye Başkanımıza, çok teşekkür ederiz. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.


Bisiklet tutkunları tırmanma yarışında bir araya geldi
Bisiklet tutkunları tırmanma yarışında bir araya geldi
Bisiklet tutkunları tırmanma yarışında bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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