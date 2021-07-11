Bisiklet tutkunları Gürsu'nun doğasında yarıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisiklet tutkunları Gürsu'nun doğasında yarıştı

Bisiklet tutkunları Gürsu'nun doğasında yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı bisiklet ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi.

Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı bisiklet ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi.

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, Gürsu İlçe Spor Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Aroma'nın destekleriyle düzenlenen "Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı"na 326 bisikletçi katıldı. Yarışmacılar, 24 kilometrelik zorlu parkurda düzenlenen yarışı, büyük efor sarf ederek, bir buçuk saatte tamamladı. Yıldız, gençler, elitler ve master kategorilerinde düzenlenen yarışta, tüm kategorilerde dereceye giren yarışmacılara, kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Gürsu'nun tarihi girişinde, Aroma Fabrikası önünden, anıt çınarlarıyla çevrili yoldan başlayarak Ericek Adrenalin Park'ta son bulan yarışta, bisikletçiler Gürsu'nun doğal güzellikleri eşliğinde yarıştı.

"Gençlerimizin coşkusunu gördükçe bu tür etkinlikleri gerçekleştirme yönündeki motivasyonumuz daha da artıyor" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve onların spor yapma imkanlarını arttırmak yönünde hizmetler yapıyoruz. Bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle biraraya gelerek, hem ilçemizin doğal güzelliklerinin keyfini birlikte çıkarmak hem de sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulamak istedik. Bisiklet sporunu severek yapan gençlerimizi de destekleyerek Belediyemiz çatısı altında etkinlikler yapmaya teşvik ediyoruz. Gençlerimizin yatkın oldukları spor dallarında spor yapabilmeleri yönünde her türlü imkanı sunabilmek için çalışıyoruz. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyerek etkinliğimize sponsor olan Aroma Firma'mızın yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sokak basketbol turnuvamızda da gençlerimizin heyecanını paylaşacağız" dedi.

Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı, Gürsu Adrenalin Park'ta düzenlenen ödül töreninin ardından gerçekleştirilen konserle son buldu. - BURSA

Bisiklet tutkunları Gürsu'nun doğasında yarıştı
Bisiklet tutkunları Gürsu'nun doğasında yarıştı
Bisiklet tutkunları Gürsu'nun doğasında yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Ebru Gündeş Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bisiklet tutkunları Gürsu'nun doğasında yarıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 17:41:28. #1.16#

title