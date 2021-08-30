Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı pedal çevirerek kutladı
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Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı pedal çevirerek kutladı

Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı pedal çevirerek kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir'de bisiklet tutkunları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk bayrakları eşliğinde 30 kilometre pedal çevirerek kutladı.

Eskişehir'de bisiklet tutkunları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk bayrakları eşliğinde 30 kilometre pedal çevirerek kutladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Takım üyelerinin yanı sıra bisiklet severlerin de katıldığı etkinlikte toplam 60 kişi, zil sesleri ve Türk bayrakları eşliğinde Zafer Bayramı'nı kutladı. Kentin farklı noktalarına bayram sevincini taşıyan bisikletliler, araç yoğunluğunun olduğu yerlerde tek sıra halinde ilerleyerek trafiği tehlikeye sokmadan yollarına devam ettiler. 60 bisiklet tutkunu, güzergahları üzerinde bulunan Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabri başında dua etti. Bisiklet turu Dede Korkut Parkı'nda sona erdi. - ESKİŞEHİR

Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı pedal çevirerek kutladı
Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı pedal çevirerek kutladı
Bisiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı pedal çevirerek kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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