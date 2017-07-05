Bisiklet: Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları

Bisiklette, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunca Malatya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Soykan Parkı önünde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, bu tür bir etkinliğin kentte en son 1990'lı yıllarda yapıldığını anımsattı.



Şampiyonanın bir ayağının Malatya'da gerçekleştirilmesinden dolayı gururlu olduklarını kaydeden Turan, sporun her branşına destek verdiklerini ifade etti.



Turan, bisiklet sporunun da son yıllarda kentte yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Bisiklet yolları yapıyoruz. Bu konuda ciddi bir yatırımımız bulunmakta. Sporun diğer dallarına da ilimiz ev sahipliği yapıyor. Arapgir'de eş zamanlı olarak 'fotokamp' çalışmamız var. Malatya, doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış bir il. Biz farkındalığı artırmak istiyoruz. Hedefimiz daha zinde, daha güçlü bir Malatya'yı hep birlikte oluşturabilmek." diye konuştu.



Tüm sporculara başarılar dileyen Turan, 3 gün sürecek şampiyonaya 6 kategoride 321 sporcunun katıldığını sözlerine ekledi.



Malatya Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında sporcular, bugün Doğanşehir ilçesi güzergahındaki 90 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Yarın havaalanı yolunda zamana karşı yarışacak sporcular, 7 Temmuz'da ise İnönü Üniversitesi parkurunda kriteryum yarışlarında mücadele edecek.