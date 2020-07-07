"Bisiklet taksiler" Kovid-19 ayarıyla sefere başladı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen "bisiklet taksiler" seferlerine çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen "bisiklet taksiler" seferlerine çıktı.

İklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılmasına dikkati çekmek, çevre kirliliğini önlemek amacıyla Lüleburgaz Belediyesince, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 2018 yılında hizmete alınan bisiklet taksiler, yeni normalleşme süreciyle birlikte hizmet vermeye başladı.

Tedbirler kapsamında müşteriler, çeşitli dezenfekte işlemlerinin ardından taksileri kullanabilecek.

Bisiklet taksiler, Lüleburgaz Belediyesi önü ve Kongre Meydanı'ndaki duraklarında müşterilerini bekliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, sürücü ve bir yolcunun kullanabileceği taksilerde, 65 yaş üstü, engelli ve hamilelere öncelik tanınacağı bildirildi.

Kaynak: AA