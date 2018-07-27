Bisiklet Sürmek Neden Faydalıdır?

Bisiklet Sürmek: Neden Bisiklet Sürmeliyiz?

keşfedebileceğiniz ülke şeritleri kadar sınırsızdır. Bisiklete binmek sadece egzersiz yapmak değil birçok ülkede insanlar için ulaşım aracı olarak da kullanılmaktadır. Bisiklet sürmek nelere yardımcı olur? Bisiklet sürmenin bir anlamda ömrümüzü uzattığını söylememiz mümkün. Kuşkusuz İnsanı özgür hissettirir. Çocukluktan yaşlılığa kadar her yaş için uygun olan bisiklet kullanımı keyifli vakit geçirmenize yardımcı olurken aynı zamanda da zihinsel ve sosyal sağlığınız içinde yararlıdır. Şimdi gelin hep birlikte bisiklet sürmenin faydalarına bir göz atalım;

Bisiklet Zihinsel Sağlığınızı Geliştirir

Yapılan bir çalışma da fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı olan insanların, aktif olmayan bireylerden %32 daha yüksek bir sağlık puanına sahip olduğunu göstermiştir.

Egzersizin ruh halinizi hızlandırabilmesi için pek çok yol vardır. Adrenalin ve endorfinlerin temel olarak serbest bırakılması ve yeni şeylerin başarılmasından doğan daha fazla güven hissi. (örneğin, sportif ya da bu hedefe yaklaşmak gibi).

Bisiklete binme, fiziksel egzersizi açık havada yaptığınız zaman sizi yeni görüşleri keşfetmekle birleştirir. Eski Saat Rekoru sahibi Graeme Obree hayatının büyük bölümünde depresyondan muzdarip olduğundan bahsederken, onun gibi depresyona yakalanan insanlarında bisiklet sürmesi gerektiğini çünkü bisiklet sürmenin depresyona iyi gelerek yardım ettiğini söylemişti.

Kilo Vermenize Yardımcı Olur

Bisiklet sürmek kilo vermeye yardımcı olan bir aktivitedir. Bisiklet pedalı çevirmek saatte 60 kalori yakmanızı sağlar. Pedal çevirirken bacak ve karın kaslarınız harekete geçer bu durum bölgesel zayıflamanızı sağlar. Her gün düzenli olarak yarım saat bisiklet sürerseniz ayda ortalama 2-3 kilo verebilirsiniz. Bisiklet sürmek kilo verdirirken sırt ağrısı, metabolizma, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarını önler.

Bisiklet Sürmek Kas İnşa Eder

Bisikletin direnç unsuru, sadece yağ yakmaması anlamına gelir: aynı zamanda kasları da oluşturur. Bisiklet bacağın ön kısmında diz kapağının hemen üzerindeki vastus denilen kası çalıştırır. Hareket halinde olan bacak kasları gelişir.

Kanserle Savaşır Kalbi Korur

Bisiklete binme, kalp atış hızınızı artırırken kanı vücudunuza dolaştırarak kalorileri yakar. Sonuç olarak, NHS tarafından önerile bisiklet sürme egzersizi, kalp hastalığı ve kanser gibi büyük hastalıkların gelişme riskini azalır. Glasgow Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma yapıldı. Araştırmacılar, beş yıl boyunca 260.000'den fazla kişi üzerinde çalıştılar ve bisiklet sürmenin bir binicinin kalp hastalığı veya kanser geliştirme riskini yarıya indirdiğini gördüler.

Daha az hareketli bir yaşam tarzı insan vücudundaki toksin birikimlerinden dolayı kanser riskini meydana getirir bu durum DNA mutasyonu için kapı aralar. Her gün en az 30 dakika bisiklet süren kişilerin meme ve kolon kanseri risklerinin çok daha düşük olduğu görülmüştür.

Bisiklet Sürmek Zaman Kazandırır

Arabaya binin, trafikte arabanın içinde bekleyin, arabayla park yeri için dakikalarca dolanın, otobüs durağına gidin, otobüs bekleyin, otobüste binin. Bisiklete binmek küresel kirlilik seviyelerine büyük ölçüde katkıda bulunur ve toplu taşımanın yanı sıra benzin parası için tasarruf etmenizi sağlar.

Daha Rahat Uyumanızı Sağlar

Fiziksel olarak bisiklete binerken yorulursunuz. Bu durum hem uyku kalitenizi arttırır hem de uyku sorunu yaşayanlara iyi gelecektir.

Stanford Üniversitesi TIP Fakültesi araştırma görevlileri, kronik uykusuzluk problemi çeken kişiler için günde 20-30 dakika bisiklet sürmelerini tavsiye etmişler. Çalışmaya katılan hastalara uyku haline geçme durumları süre olarak yarı yarıya düşerken, toplam uyuma süreleri de 1 saat kadar artmıştır.