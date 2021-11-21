Bisiklet Sporunun Merkezi Antalya Olacak

ANTALYA (Habermetre) - Tüm haberler için tıklayınız... Vali Ersin Yazıcı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışı Ödülü Töreni'ne katıldı. Vali Yazıcı; "Bisiklet sporunun merkezlerinden biri olması için gayret sarf ediyoruz. " dedi.

Nirvana Otelde düzenlenen ödül törenine Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, ATSO Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz ve sporcular katıldı.

Antalya'nın çeşitli noktalarında üç gündür devam eden, Uluslararası Bisiklet Birliği Gran Fondo World Series Antalya Uluslararası Bisiklet Yarışı yerli ve yabancı 1000'den fazla amatör bisiklet kullanıcısını bir araya getirdi. Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı; "Bisiklet camiasının en prestijli yarışları arasında yer alan UCI Nirvana Gran Fondo yarışı ile Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerine odaklanan rotalarla kıyasıya mücadele eden tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. " dedi.

Tüm Kurum ve Kuruluşlarımızla Sporu Destekliyoruz

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bisiklet sporunu desteklediğini vurgulayan Vali Ersin Yazıcı; "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından geçen yıl Türkiye'de Bisiklet dostu konaklama tesisleri sertifikası çıkarıldı. Bu bisiklet yarışları için tercih edilmemizin önünü daha da açacaktır. Antalya'nın en yakın zamanda bisiklet dostu kentlerden biri olacağına inanıyoruz. Şehrimiz bu tür güzelliklerle dünyaya kendini farklı noktalarla da tanıtmış oluyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla sporu destekliyoruz. " şeklinde konuştu.

Bisiklet Sporu İçin Tercih Edilen Bir Kent Olacağız

Antalya'nın bisiklet sporunun merkezi olması için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Vali Yazıcı; "Biz özellikle kasım ayından mart ayına kadar en güzel, en rahat, en konforlu, en güvenli şekilde bisiklet sürülebilecek şehrin Antalya olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür organizasyonları çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz. Antalya'nın bir dünya şehri olduğunu bu dünya şehri ünvanını bisiklette de kullanması gerektiğini bu güzel organizasyonla tüm dünyaya duyurmuş oluyoruz. Ben tüm katılımcılara dünyanın dört bir tarafından şehrimize gelen tüm sporculara ve yakınlarına hoş geldiniz diyorum. . Organizasyonumuz tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. " ifadelerini kullandı.

Vali Ersin Yazıcı UCI Nirvana Gran Fondo Antalya yarışında Elit Kategori'de dereceye giren; Birinci Emir Demir, ikinci Atakan Demirtaş, üçüncü Mehmet Kazgı'ya ödüllerini takdim etti. Bisiklet Sporunun Merkezi Antalya Olacak 01 Bisiklet Sporunun Merkezi Antalya Olacak 02 Bisiklet Sporunun Merkezi Antalya Olacak 03 Bisiklet Sporunun Merkezi Antalya Olacak 04 Bisiklet Sporunun Merkezi Antalya Olacak 05

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