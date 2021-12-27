Bisiklet sporcusu Umut'un ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, antrenmandan dönen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sanık Çağdaş Şenyüz'e, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, "Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz" diyerek karara tepki gösterdi.

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün, yapılan testte, 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Şenyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağdaş Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi.

Karar okunurken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz mahkemeye yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" diye bağırdı. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı.