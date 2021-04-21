Bisiklet sevgisi için yüzlerce kilometre pedal çevirdi, gittiği şehirlerde camilerde konakladı

Bisiklet sporuna gönül vermiş 46 yaşındaki İshak Sezgin, fahri olarak katıldığı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda her şehirde camilerde konakladı.

Bisiklet sporuna gönül vermiş 46 yaşındaki İshak Sezgin, fahri olarak katıldığı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda her şehirde camilerde konakladı.

Bisiklet sporunda dünyanın önemli organizasyonlarından olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 56'ncısı 11-18 Nisan'da gerçekleştirildi. Nevşehir'de başlaması gereken tur, yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'dan start aldı ve Kuşadası'nda sona erdi. Turda 25 takımdan 170'in üzerinde sporcu, 8 etapta 1209 kilometre pedal çevirdi.

İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bisiklet sporuna gönül veren İshak Sezgin de profesyonel bisikletçilerin mücadele ettiği parkuru tek başına tamamladı. Her gün farklı şehirde camilerde yatan Sezgin, sabah erken kalkarak bisikletçiler önce yola çıktı ve zorlu parkuru deneyimledi.

Turun son 10 yılını hepsine katılan İshak Sezgin, AA'ya yaptığı açıklamada, "Artık jübilemi yapıyorum. Eşim tura katılmamı istemiyor. Kaza yapmamdan korkuyor. 10 yıldır bir aile gibi olduk. Bu camiayı çok seviyorum. Bana izin verip özellikle manevi olarak destek olan belediyeme çok teşekkür ediyorum." dedi.

Maddi sıkıntılardan dolayı bu yıl tura az bütçe ayırabildiğini vurgulayan Sezgin, Beyşehir, Manavgat, Kemer ve Marmaris'te camilerde konakladığını anlatarak şöyle konuştu:

"Geçen yıl sıkıntı yaşamadım ama bu yıl maddi sıkıntından dolayı konaklama problemim oldu. Kısıtlı bir maliyetle yola çıktım. Tur boyunca gittiğimiz şehirlerde camilerde konakladım. Camiye gidip namazımı kıldıktan sonra imamla tanışıyorum. İmama müezzinlik yaparak yardımcı oluyorum. Gün boyu Kuran-ı Kerim okuyoruz. Akşam da imam bana kalacak yer gösteriyor. Caminin ya da Kuran kursunun bir köşesinde konakladım. Sonra da kalkıp yeniden tura devam ediyorum."

"İmamlar benim tura katıldığımı görünce çok şaşırıyor"

İshak Sezgin, camilere gittiğinde kendisini gören imamların bu duruma çok şaşırdığını söyledi.

Kendisinin de bir imam hatip mezunun olduğunu dile getiren Sezgin, "İmamlar benim tura katıldığımı görünce çok şaşırıyor. Bende imam hatip lisesi mezunuyum. Camide tanıştıktan sonra namaz öncesi kamet getiriyorum, sesime şaşırıyorlar. Hemen beni benimsediler. Bende ihtiyacımı söyleyince, imamlar hemen yardımcı oluyorlar. Bir İmam Hatip mezununun sporcu olması, bisiklet sporuna gönül vermesi onların da hoşuna gitti."

Tura Konya etabında katıldığını aktaran Sezgin, "Yola Konya'dan çıktım ve turun tamamını bitirdim. Etap zorluysa bisikletçilerde 3-4 saat önce yola koyuluyorum. Genelde sabah namazını kıldıktan sonra yola çıkıyorum. Etap kısaysa sporculardan sonra yarışa başlıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay