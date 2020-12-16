Bisiklet sepetine patisi sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Bisiklet sepetine patisi sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

16.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:45
Bisiklet sepetine patisi sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bisiklet sepetine patisi sıkışan sokak kedisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bisiklet sepetine patisi sıkışan sokak kedisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aliçetinkaya Mahallesi Onursal Caddesi'ndeki bir apartmanda bulunan bisikletin sepetine kedinin ayağının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Sepeti demir makasla kesen ekipler, kediyi yaklaşık yarım saatte kurtarıp Ayvalık Belediyesine ait sokak hayvanları barınağına teslim etti. Kedinin ayağındaki yaranın tedavisine belediye bünyesindeki veterinerler tarafından başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Bisiklet sepetine patisi sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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