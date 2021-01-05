Bisiklet şehri Konya'da elektronik yönlendirmeler arttırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yeni çalışmalar yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında yıl boyunca her hafta bisikletle ilgili bilgilendirme ve uyarı görselleri paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 550 kilometrelik bisiklet yoluyla ile "Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri" olduğunu ifade etti.

Altay, bisikletin yakıt tüketmemesi, trafik tıkanıklığı oluşturmaması, çevreyi kirletmemesi, karayolu araçlarına göre çok daha az yatırım maliyeti gerektirmesi, gürültü oluşturmaması gibi çevreye ve topluma birçok olumlu etkisinin olduğunu vurguladı.

Bisiklet kullanımını ve bisiklet konusundaki farkındalığı artırmak için her hafta farklı bir görsel ile elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında çalışma yapmaya başladıklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Amacımız bisiklet kullanmanın olumlu etkilerini vatandaşımıza anlatmakla beraber, bisikletlilerin haklarını da muhafaza etmek. 'Çevreyi Seviyorum, Bisiklete Biniyorum' sloganıyla bu çalışmamızı başlattık. Küresel ısınmanın, kuraklığın gündemde olduğu bir dönemde ilk olarak bisiklet kullanmanın iklim değişikliği ile mücadelede, çevrenin korunmasındaki etkisini ifade etmek istedik. Bu tür çalışmalarımızla bisiklet şehri Konya'da, bisiklet kültürünü ve farkındalığını toplumun tamamına yaymayı amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik ederek bisiklet kullanım oranını arttırmak."

Şehir merkezinde 2019 yılında 55 noktada devreye alınan elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında, karayolu araçlarına iki nokta arasında ortalama varış süreleri, yol durumu, bilgilendirme, otopark yönlendirme, kaza ve ulaşım durumları ile ilgili anlık bilgilendirme yapılıyor.

Bu 55 elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranının 30'unda 2021 yılı boyunca her hafta farklı bir görsel ile bisiklet konusunda bilgilendirme ve uyarı görselleri paylaşılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat