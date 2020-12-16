Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35'e yükseltildi
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Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35'e yükseltildi

16.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:29
Bisiklet şehri Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısını 35'e yükseltildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcısının yoğun olduğu kentte bisiklet tamir istasyonu sayısını 35'e çıkardığını bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcısının yoğun olduğu kentte bisiklet tamir istasyonu sayısını 35'e çıkardığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bisikletlerin tamiri için kurulan istasyonlarda kullanıma hazır çeşitli aletlerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin 550 kilometreyle "en uzun" bisiklet yoluna sahip şehrinde, bisiklet kullanımını teşvik etmek için çalışmalar yürüttüklerini ve tamir istasyonlarının da bu çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.

Şehir merkezindeki bisiklet tamir istasyonlarının bakımının yapıldığını ve yeni istasyonlar ilave edilerek sayının 35'e çıkarıldığını aktaran Altay, "İstasyonlarda bisiklet tamiri için gerekli aletler bulunuyor. Ayrıca bu istasyonlarda sadece bisikletler değil, engelli vatandaşlarımız da arabalarını ve pusetlerini tamir edilebiliyor." bilgisini paylaştı.

Bisiklet tamir istasyonlarının montaj edildiği noktaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye'de ilk kez hayata geçirdikleri "Bisiklet Master Planı" verilerinden yararlanılarak belirlendiğini kaydeden Altay, "Bisiklet tamir istasyonlarını bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalara monte ettik. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Bisiklet Tramvayı içine de bu tamir setlerinden yerleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada istasyonlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bisiklet tamir istasyon noktaları, kısa süre içinde hizmete sunulacak. Kullanıcılar, istasyonları Türkiye'de ilk olacak ABUS (Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi) Mobil Uygulaması üzerinde de görebilecek. Bisiklet tamir istasyonlarında, hava pompası, 8-9 ve 14-15 açıkağız anahtarlar, pedal anahtarı, bisiklet lastik sökme levyesi, alyan seti gibi aletler bulunuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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