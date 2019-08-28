28.08.2019 09:30

Bisiklet sahiplerinin korkulu rüyası tutuklandı

Adana'da 4 vatandaşın kaldırıma bıraktığı bisikletleri sürerek çalan zanlı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı

ADANA - Adana'da 4 vatandaşın kaldırıma bıraktığı bisikletleri sürerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde bir hafta içinde Denizli, Bahçelievler ve Mithatpaşa mahallelerinde 4 vatandaş kaldırıma bıraktıkları bisikletlerin çalındığı yönünde polise şikayette bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine harekete geçti. Polis hırsızlık olayının meydana geldiği yerlere giderek burada güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yapılan çalışmada bisikletlerin çalınma anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ulundu. Görüntülerde zanlının Niyazi K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis bu tespitin ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda zanlı evine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlı 4 bisikleti de çaldığını kabul etti.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA