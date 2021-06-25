Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor

Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Erciyes'te kampını sürdürüyor.

Türkiye Bisiklet Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Erciyes'te kampını sürdürüyor.

Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'teki kampı sürüyor. 3 bin 916 rakımlı Erciyes'in temiz havasında yüksek irtifa ve kondisyon kampını sürdüren milli sporcular, güç topluyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda yol yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcularının da bulunduğu 18 milli sporcunun kampı, 17 Temmuz'a kadar devam edecek. - KAYSERİ

Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor
Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor
Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor
Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor
Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Deniz Poyraz Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Merve Dizdar Bergüzar Korel
Spor Mert Müldür Burak Elmas Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te güç topluyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:43:01. #1.16#

title