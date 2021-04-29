Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı
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Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı

Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da aralarında daha önceden bisiklet meselesi yüzünden husumet bulunan iki kişi kavga etti.

Bursa'da aralarında daha önceden bisiklet meselesi yüzünden husumet bulunan iki kişi kavga etti. Bisikletin sahibi belinden çıkardığı silahla karşı tarafa 6 el ateş ederek ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. İki şahsın da durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 10.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden arabayla bisiklete çarpma konusundan husumet bulunan Hasan S. ve Abdurrahman K. tartışma başladı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Öfkeli Abdurrahman K. belinden çıkardığı silah ile husumetlisi Hasan A.'ya altı el ateş etti. Abdurrahman K. sonrasında kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Hasan S. ve Abdurrahman K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

(Hakan Gönül - Ali Kamur/İHA)

Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı
Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı
Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı
Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı
Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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