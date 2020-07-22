Bisiklet kulübünden Azerbaycan'a destek Iğdır Bisiklet Kulübü Azerbaycan'a destek ve Ermeni saldırılarını kınamak amacıyla pedal çevirdi.

Iğdır Bisiklet Kulübü Azerbaycan'a destek ve Ermeni saldırılarını kınamak amacıyla pedal çevirdi.

Bisiklet kulübü üyeleri ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile şehir içinde pedal çevirerek Azerbaycan'a destek oldu.

Zübeyde Hanım Bulvarı ve Şehit Mehmet Çavuş Anıtını önünde Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtıktan sonra açıklamalarda bulunan Iğdır Bisiklet Kulübü Başkan Yardımcısı Erdinç Turan, "Iğdır Bisiklet Kulübü olarak Azerbaycan'a destek vermek için burada toplandık. Ermeniler tarafından kardeş Azerbaycan'a yapılan saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor, saldırıyı yapan Ermenistan'ı kınıyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA